Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Словения выиграла командные соревнования, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я

Словенские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на чемпионате мира в Планице. Прыжки с трамплина Чемпионат мира-2023 Планица, Словения Командные соревнования, HS138 1.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх