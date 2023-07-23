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Политолог Серенко: на Украину из Пакистана готовятся к отправке афганские наемники для оказания помощи Киеву

Завербованные в Сирии, Ираке и Афганистане наемники готовятся отправиться на Украину из Пакистана. Российский политолог Андрей Серенко сообщил об этом в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

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