Пробка способна вывести из себя даже спокойного водителя. Особенно когда рядом появляются автомобили, которые пытаются обогнуть стоящий поток по обочине.
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