Склады интернет-магазина горят в Петербурге на площади в 1000 кв. м

Огромный складской комплекс интернет-магазина в Пушкинском районе Санкт-Петербурга объят пламенем. По данным оперативного штаба МЧС, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, пожару присвоен повышенной номер.
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