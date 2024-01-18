В Люксембурге объявлен "красный код" предупреждения о снегопадах и гололеде

Граждане, находящиеся в Великом Герцогстве Люксембург, пересекающие страну транзитом или намеревающиеся туда поехать, должны учитывать, что власти ввели «красный код» предупреждения о снегопадах и гололеде на всей территории этого государства.
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