Это уже не намёки: Вопиющее заявление мигранта. Инородцы пошли ва-банк

Всех таких представителей ишачно - кишлачного сословия выявлять и чемодан - вокзал - кишлак и любимый ишак, не зависимо есть у него российское гражданство или оного нет.

Alex Nемо

Вы не правы только в одном. Прежде чем высылать - в административном порядке лишать гражданства, снимать биометрию (отпечатки пальцев, анализ и образцы крови и т.д.) для таможенников и делать запись в базе данных - без права въезда на территорию России, пожизненно! В Душанбе паспорт с новой фамилией стоит 100 баксов. Без биометрии такие уроды вернутся в Россию максимум через месяц под новой фамилией!