Это уже не намёки: Вопиющее заявление мигранта. Инородцы пошли ва-банк Оскорбления, нападения и другие преступления со стороны мигрантов стали обыденностью для России.
Это уже не намёки: Вопиющее заявление мигранта. Инородцы пошли ва-банк
Комментарии
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ШКИПЕР
Всех таких представителей ишачно - кишлачного сословия выявлять и чемодан - вокзал - кишлак и любимый ишак, не зависимо есть у него российское гражданство или оного нет.
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2 час.
Alex Nемо
Вы не правы только в одном. Прежде чем высылать - в административном порядке лишать гражданства, снимать биометрию (отпечатки пальцев, анализ и образцы крови и т.д.) для таможенников и делать запись в базе данных - без права въезда на территорию России, пожизненно! В Душанбе паспорт с новой фамилией стоит 100 баксов. Без биометрии такие уроды вернутся в Россию максимум через месяц под новой фамилией!
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1 час.
S
Serg
прекратить выдавать мигрантам паспорта и выпи...ть их из России
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18 мин.
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