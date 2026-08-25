Школы Петербурга вовсю готовятся к торжественным линейкам 1 сентября. 🔹На фото и видео от читателя Мойки78 стадион при школе в ЖК «Каменка» (проспект Королева) Приморский район.
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Школы Петербурга вовсю готовятся к торжественным линейкам 1 сентября. 🔹На фото и видео от читателя Мойки78 стадион при школе в ЖК «Каменка» (проспект Королева) Приморский район.