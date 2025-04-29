Алматы, 28 апреля /Синьхуа/ -- Более 600 млн кубометров воды будет направлено из Кыргызстана в Казахстан в поливной период этого года, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в понедельник.