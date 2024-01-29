Бангкок 1950-х в цвете

Отдых в Таиланде, становится всё популярнее у наших соотечественников. По отзывам туристов, в её столице, Бангкоке, больше всего поражают ультрасовременные небоскрёбы, граничащие непосредственно с кварталами жутких трущоб.
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