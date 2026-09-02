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Благоустройство общественных пространств: как преображается Барнаул

Благоустройство общественных пространств: как преображается Барнаул

В Барнауле подвели промежуточные итоги реализации проектов по благоустройству общественных территорий в этом году и обсудили план работ по преображению пространств на следующий год.

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