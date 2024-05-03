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В центре Владивостока на выходных перекроют дороги

В центре Владивостока на выходных перекроют дороги

Проезд по центральным улицам Владивостока перекроют 4 и 5 мая, сообщает PRIMPRESS. Уже завтра, 4 мая, более двух тысяч мотолюбителей со всего Дальнего Востока соберутся на центральной площади на открытии байкерского сезона 2024 года.

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