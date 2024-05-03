В центре Владивостока на выходных перекроют дороги

Проезд по центральным улицам Владивостока перекроют 4 и 5 мая, сообщает PRIMPRESS. Уже завтра, 4 мая, более двух тысяч мотолюбителей со всего Дальнего Востока соберутся на центральной площади на открытии байкерского сезона 2024 года.