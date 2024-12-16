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Каракаев: в России планируются пуски ракет на максимальную дальность

Каракаев: в России планируются пуски ракет на максимальную дальность

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал в интервью газете «Красная звезда», что в России планируются испытания ракетных комплексов, включая пуски ракет на максимальную дальность.

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