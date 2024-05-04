В Польше нашли утерянные книги Братьев Гримм

Учёные обнаружили в библиотеке польского Университета Адама Мицкевича (AMU) в Познани 27 уникальных томов из коллекции писателей Якоба и Вильгельма Гримм, в которых есть множество их собственноручных заметок.
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