Латыпов стал первым чемпионом Спартакиады-2024 по биатлону

В Златоусте начались соревнования биатлонистов в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. Победу в мужском спринте, которым открылась программа Спартакиады, одержал трехкратный призер Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.
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