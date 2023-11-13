В Хабаровской крае поймали пассажира поезда, провозившего запрещенные вещества

Подозрительный нетрезвый гражданин привлек внимание патрульно-постовой службы на пассажирском поезде "Хабаровск-Нерюнгри" - после проверки личных вещей пассажира транспортные полицейские обнаружили в сумке шприц с темным веществом, спрятанным в бутылке с аджикой.
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