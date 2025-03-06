«Чосон ильбо»: Число пострадавших во время учений ВВС в Южной Корее достигло 15

Число пострадавших гражданских в провинции Кёнгидо в Республике Корея, где проходили совместные учения ВС Южной Кореи и США, возросло до 15 человек, Об этом сообщило южнокорейские издания «Чосон ильбо», информирует РИА Новости.
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