Запад напуган сюрпризами от Путина: Россия выпустила на волю "всепогодного убийцу". Теперь лиходеям негде скрыться

Владимир Соловьев

"Запад напуган сюрпризами от Путина". ЗАПАДУ НУЖНО МОЛИТЬСЯ ЗА ЗДОРОВЬЕ ПУТИНА И ЕГО ВЫДЕРЖКЕ. ДРУГОЙ НА ЕГО МЕСТЕ УПОЛОВИНИЛ БЫ ЕВРОПУ И ОСТАВИЛ БЫ ОТ США ЛУННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ!