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Запад напуган сюрпризами от Путина: Россия выпустила на волю "всепогодного убийцу". Теперь лиходеям негде скрыться

Запад напуган сюрпризами от Путина: Россия выпустила на волю "всепогодного убийцу". Теперь лиходеям негде скрыться

Интересная жизнь с Vera Star В Пентагоне царит недоумение - почему Россия прекратила применять свои стратегические бомбардировщики, наводящие ужас на противника? Ведь эта техника очень удачно справлялась с выполнением задач направленных на уничтожение интересующей РФ инфраструктуры.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошая статья.
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17 час.
Владимир Соловьев
&quot;Запад напуган сюрпризами от Путина&quot;. ЗАПАДУ НУЖНО МОЛИТЬСЯ ЗА ЗДОРОВЬЕ ПУТИНА И ЕГО ВЫДЕРЖКЕ. ДРУГОЙ НА ЕГО МЕСТЕ УПОЛОВИНИЛ БЫ ЕВРОПУ И ОСТАВИЛ БЫ ОТ  США ЛУННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ!
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15 час.

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