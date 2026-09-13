«Мы увидели, что после фильма дети и взрослые хотят разговаривать друг с другом»

В интервью «Татар-информу» кинопродюсер Денис Супрунов рассказал, почему смотрит на кино как предприниматель и маркетолог, как фестивальные зрители стали для него первой фокус-группой, хватает ли региональному кинематографу продюсеров и может ли фильм, созданный в Татарстане, стать федеральным коммерческим кейсом.