«Мы увидели, что после фильма дети и взрослые хотят разговаривать друг с другом»

В интервью «Татар-информу» кинопродюсер Денис Супрунов рассказал, почему смотрит на кино как предприниматель и маркетолог, как фестивальные зрители стали для него первой фокус-группой, хватает ли региональному кинематографу продюсеров и может ли фильм, созданный в Татарстане, стать федеральным коммерческим кейсом.
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