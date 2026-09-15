Пушилин рассказал, к чему привело переписывание истории на Украине

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Героизация нацистских преступников, в том числе перезахоронение на Украине праха первого главаря ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, признаны террористическими и запрещены в РФ) Евгения Коновальца и одного из лидеров ОУН Андрея Мельника - результат переписывания истории киевским режимом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым