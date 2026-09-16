Точку ещё не поставили? Прокуратура просит ужесточить приговор онкобольной Лерчек - подробности

Прокуратура настаивает на том, чтобы приговор блогеру Валерии Чекалиной был ужесточён. Подробности.Валерия Чекалина в последнее время привлекает к своей персоне много внимания не только из-за "дела" о незаконных многомиллионных переводах заграницу, но и своего здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Без России никак....
- ХЛ Американский само...
- Заместитель главы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым