Генсек Рютте: действия России вынуждают НАТО поддерживать Украину

Действия России вынуждают НАТО принимать еще больше мер по поддержке Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время визита в Великобританию, речь опубликована на его странице в соцсети Х.
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