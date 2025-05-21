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Пропавший в Рязани 94-летний мужчина найден живым

Пропавший в Рязани 94-летний мужчина найден живым

Юрий В. пропал из села Льгово Рязанского района во вторник, 20 мая. Его сразу начали искать.Прекрасные новости пришли сегодня утром от волонтёров, занимавшихся поиском пропавшего в Рязани 94-летнего мужчины.

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