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Царьград

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Житель Суджи рассказал о смерти земляков от голода и холода под оккупацией ВСУ

Житель Суджи рассказал о смерти земляков от голода и холода под оккупацией ВСУ

Шавкат Хамедов своими руками похоронил во дворах 34 умерших от голода и болезней соседей.Город Суджа в Курской области находился под оккупацией украинских войск более полугода.

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