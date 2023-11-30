Врачи Архангельска и Северодвинска отмечены почетными званиями Президента РФ

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено анестезиологу-реаниматологу областной больницы Оксане Гумовской и заведующему хирургическим отделением Северодвинской детской больницы Олегу Маркову.
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