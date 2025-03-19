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ПСЖ постарается убедить Ямаля не подписывать контракт с «Барселоной»

ПСЖ постарается убедить Ямаля не подписывать контракт с «Барселоной»

ПСЖ хочет убедить нападающего Ламина Ямаля не подписывать новый контракт с «Барселоной». Как сообщает El Nacional, парижане планируют предложить 17-летнему футболисту рекордный контракт «уровня Килиана Мбаппе».

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