ПСЖ постарается убедить Ямаля не подписывать контракт с «Барселоной»

ПСЖ хочет убедить нападающего Ламина Ямаля не подписывать новый контракт с «Барселоной». Как сообщает El Nacional, парижане планируют предложить 17-летнему футболисту рекордный контракт «уровня Килиана Мбаппе».
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