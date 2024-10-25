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Путин: Вокруг ВСУ в Курской области создано надёжное кольцо окружения

Путин: Вокруг ВСУ в Курской области создано надёжное кольцо окружения

Президент рассказал о безвыходной для украинских оккупантов ситуации в Курском приграничье.Вокруг украинских оккупантов в Курской области создано надёжное кольцо окружения и бойцы Армии России «сейчас сжимают его», заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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