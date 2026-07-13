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В Татарстане в этом году было зарегистрировано более 18 тыс. участников ЕГЭ

В Татарстане в этом году было зарегистрировано более 18 тыс. участников ЕГЭ

В Татарстане в этом году было зарегистрировано более 18 тыс. участников ЕГЭ. Среди них – учащиеся, прибывшие с новых и приграничных территорий России, рассказал сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

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