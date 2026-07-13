В Татарстане в этом году было зарегистрировано более 18 тыс. участников ЕГЭ. Среди них – учащиеся, прибывшие с новых и приграничных территорий России, рассказал сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)