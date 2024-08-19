Подполье: под Киевом уничтожено место сбора иностранных наемников

Российские войска ночью 19 августа нанесли удар по пригороду Киева. Как сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, во время прилета было уничтожено место сбора иностранных наемников.
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