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Просто Почту жалко

Просто Почту жалко

Из московских отделений связи «Почты России» начали изымать стеллажи с продуктами питания. Почтовые работники с иронией замечают, что «новая метла», видимо, придумает другие источники спасения убыточного предприятия федерального масштаба.

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