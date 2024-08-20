Просто Почту жалко

Из московских отделений связи «Почты России» начали изымать стеллажи с продуктами питания. Почтовые работники с иронией замечают, что «новая метла», видимо, придумает другие источники спасения убыточного предприятия федерального масштаба.
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