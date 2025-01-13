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МЧС и волонтеры очистили 5 км береговой линии в Бердянске от нефтепродуктов

МЧС и волонтеры очистили 5 км береговой линии в Бердянске от нефтепродуктов

В Запорожской области, на Бердянской косе, МЧС России и волонтеры очистили 30% загрязненной нефтепродуктами береговой линии.

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