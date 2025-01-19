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Дуглас Макгрегор: "Русские победили. Условия мира будет писать Путин"

Дуглас Макгрегор: "Русские победили. Условия мира будет писать Путин"

Бывший советник Пентагона считает, что будущее Украины будет определять Владимир Путин.Американский военный эксперт Дуглас Макгрегор полагает, что на исходе третьего года спецоперации на Украине её итог стал очевидным для всех.

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