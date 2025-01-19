Бывший советник Пентагона считает, что будущее Украины будет определять Владимир Путин.Американский военный эксперт Дуглас Макгрегор полагает, что на исходе третьего года спецоперации на Украине её итог стал очевидным для всех.
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