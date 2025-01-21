Хидео Кодзима благодарит актеров за завершенную работу над Death Stranding 2 Хидео ...

Хидео Кодзима благодарит актеров за завершенную работу над Death Stranding 2Хидео Кодзима поделился мини-отчётом о работе над Death Stranding 2: On the Beach, сообщив, что несколько актеров, включая Сиоли Куцуну, Кикуко Иноуэ и Ясуюки Касэ, завершили работу над проектом.
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