Хидео Кодзима благодарит актеров за завершенную работу над Death Stranding 2 Хидео ...

Хидео Кодзима благодарит актеров за завершенную работу над Death Stranding 2Хидео Кодзима поделился мини-отчётом о работе над Death Stranding 2: On the Beach, сообщив, что несколько актеров, включая Сиоли Куцуну, Кикуко Иноуэ и Ясуюки Касэ, завершили работу над проектом.