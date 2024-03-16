Второй день выборов в Сочи: репортаж с места событий Сочинцы ходят голосовать семьями. На участке №4513 по Фабрициуса семья Маковецких-Чепуриных пришла полным составом.
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Второй день выборов в Сочи: репортаж с места событий Сочинцы ходят голосовать семьями. На участке №4513 по Фабрициуса семья Маковецких-Чепуриных пришла полным составом.