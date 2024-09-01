Проклятие картины: Еще один генерал, изображенный на знаменитой картине, оказался под следствием

АС Анатолий Страшко Да, Николай, я часто вспоминаю и выражения Маркса и Ленина. Умные люди были. И ведь с тех пор , ну ничто не изменилось по существу их слов. Только у Маркса не коррупционер, а....он.......это про капиталиста писал Маркс. С цитатами надо осторожнее. Лучше не брать в кавычки. Тогда ясно , что это пересказ.

m mikmik В июне 1941 года группа военных руководителей во главе с генералом Павловым проявила потрясающую некомпетентность, а, возможно, и прямое предательство. Наказание последовало немедленно. В результате руководители всех рангов сделали следующие выводы: 1. Незаменимых нет 2. Наказание следует не после победы (там разберемся), а здесь и сейчас 3. Наказание - это не отставка и торжественные проводы на пенсию, а нечто действительно жесткое, при котором все накопленное (нахапанное) уже не понадобится. В результате вышеизложенного состоялся месяц май 1945 года.