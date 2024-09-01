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Проклятие картины: Еще один генерал, изображенный на знаменитой картине, оказался под следствием

Проклятие картины: Еще один генерал, изображенный на знаменитой картине, оказался под следствием

Внимательные журналисты обнаружили портрет бывшего замминистра Павла Попова на холсте, ранее найденном у его бывшего коллеги, также экс-замглавы МО Дмитрия Булгакова.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Да, Николай, я часто вспоминаю и выражения Маркса и Ленина. Умные люди были. И ведь с тех пор , ну ничто не изменилось по существу их слов. Только у Маркса не коррупционер, а....он.......это про капиталиста писал Маркс. С цитатами надо осторожнее. Лучше не брать в кавычки. Тогда ясно , что это пересказ.
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10 час.
m
mikmik
В июне 1941 года группа военных руководителей во главе с генералом Павловым проявила потрясающую некомпетентность, а, возможно, и прямое предательство. Наказание последовало немедленно. В результате руководители всех рангов сделали следующие выводы: 1. Незаменимых нет 2. Наказание следует не после победы (там разберемся), а здесь и сейчас 3. Наказание - это не отставка и торжественные проводы на пенсию, а нечто действительно жесткое, при котором все накопленное (нахапанное) уже не понадобится. В результате вышеизложенного состоялся месяц май 1945 года.
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10 час.
Александр Шелегеда
В чем заключается провокационность статьи????  Наоборот следует понимать что и Шойгу участник и организатор всех этих хищений Не бывает такого чтобы все окружение воровало а Шойгу белый и пушистый и не был в курсе так называемых событий  Становится ясно и понятно откуда появился &quot;домик&quot; у самого Шойгу и у его семейства Он начал воровать еще в МЧС а в МО ВС России продолжил да и коллектив единомышленников  практически не изменился Расстрелять  эту суку и не более а всех родственников сослать в Туву
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10 час.

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