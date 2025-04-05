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Планета Пульс

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Член ОП призвал ввести принудительную эмансипацию для подростков за наркопреступления

В ОП предложили наказывать подростков за наркопреступления по-взрослому со второго раза «Требуется усиление репрессивных мер в отношении организаторов этой преступной деятельности», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко, комментируя инициативу начать привлекать к уголовной ответственности за наркотики с 14 лет.

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