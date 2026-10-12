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Магомед Габибов поделился планами работы в Заксобрании

Магомед Габибов поделился планами работы в Заксобрании

Магомед Габибов вошёл в состав Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва. Депутат поделился приоритетами и планами работы на будущий созыв.

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