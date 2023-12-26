Томас Бах, МОК и WADA наносят ответный удар, по спортсменам, которые хотят приехать в Россию.

Владимир Крепкий

Пусть лучше Бах расскажет сколько у него будет ЛГБТ спортсменов другого пола(кого не устраивает такое определение:для них-другой разновидности) на Олимпиаде,настолько кристально чистых что это уже не лечиться и невооружённым глазом видно что там другая писька или грудь,об психологии и физиологическом развитии и упоминать не буду...(а то астму вспоминают)