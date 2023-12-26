Кранты «Олимпийскому движению», это поняли даже ангажированные международные федерации с Национальными Олимпийскими комитетами (НОК).
Томас Бах, МОК и WADA наносят ответный удар, по спортсменам, которые хотят приехать в Россию.
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Столько лет гнобили и вот проснулись на голой вечеринке.
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16 час.
Владимир Крепкий
Пусть лучше Бах расскажет сколько у него будет ЛГБТ спортсменов другого пола(кого не устраивает такое определение:для них-другой разновидности) на Олимпиаде,настолько кристально чистых что это уже не лечиться и невооружённым глазом видно что там другая писька или грудь,об психологии и физиологическом развитии и упоминать не буду...(а то астму вспоминают)
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Для "кентавров" предлагаю организовывать свои, не Олимпийские, а Пидорастические Игры, там пусть глумятся как хотят.
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11 мин.
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