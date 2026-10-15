Часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения, сообщило Министерство энергетики Украины.
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