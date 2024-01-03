Что думает народ о "трудовых мигрантах"

ИМ

Ильдус Мамлеев

А что вы хотите власти говорят "Одобрям-с!", что "приехавшие" привозят и легализуют здесь своих престарелых родителей, которые получают пенсии из нашего Пенсионного фонда, не заплатив туда ни копейки (за это нам россиянам увеличивают сроки выхода на пенсию), за серьёзные правонарушения предлагают с них брать "копеешные" штрафы, отпускают их до суда "на подписку" и они тут же уезжают на историческую родину. Так и должно быть?