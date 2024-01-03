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Что думает народ о "трудовых мигрантах"

Что думает народ о "трудовых мигрантах"

"Я кинолог с большим стажем, потому смотрю на ситуацию, сложившуюся в России, с точки зрения "собачника".

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Комментарии
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Вячеслав Галимов
С нетерпением жду когда тебя натянут на немытый кукан .
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8 час.
Boris Borisov
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7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А что вы хотите власти говорят &quot;Одобрям-с!&quot;, что &quot;приехавшие&quot; привозят и легализуют здесь своих престарелых родителей, которые получают пенсии из нашего Пенсионного фонда, не заплатив туда ни копейки (за это нам россиянам увеличивают сроки выхода на пенсию), за серьёзные правонарушения предлагают с них брать &quot;копеешные&quot; штрафы, отпускают их до суда &quot;на подписку&quot; и они тут же уезжают на историческую родину. Так и должно быть?
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1 час.

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