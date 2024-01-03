"Я кинолог с большим стажем, потому смотрю на ситуацию, сложившуюся в России, с точки зрения "собачника".
Что думает народ о "трудовых мигрантах"
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Вячеслав Галимов
С нетерпением жду когда тебя натянут на немытый кукан .
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8 час.
Boris Borisov
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7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А что вы хотите власти говорят "Одобрям-с!", что "приехавшие" привозят и легализуют здесь своих престарелых родителей, которые получают пенсии из нашего Пенсионного фонда, не заплатив туда ни копейки (за это нам россиянам увеличивают сроки выхода на пенсию), за серьёзные правонарушения предлагают с них брать "копеешные" штрафы, отпускают их до суда "на подписку" и они тут же уезжают на историческую родину. Так и должно быть?
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1 час.
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