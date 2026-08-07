Politico пошутила, что Зеленский не умеет увольнять министров

Политика как она есть

Американское издание Politico в своей еженедельной юмористической колонке Declassified («Рассекречено») на фоне недавнего скандала, связанного с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, пошутила в адрес Владимира Зеленского.