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Политика как она есть

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Politico пошутила, что Зеленский не умеет увольнять министров

Politico пошутила, что Зеленский не умеет увольнять министров

Американское издание Politico в своей еженедельной юмористической колонке Declassified («Рассекречено») на фоне недавнего скандала, связанного с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, пошутила в адрес Владимира Зеленского.

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