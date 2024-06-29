❗️В ближайший час в Феодосии будут проходить учебные стрельбы Об этом предупредили в администрации города.
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❗️В ближайший час в Феодосии будут проходить учебные стрельбы Об этом предупредили в администрации города.