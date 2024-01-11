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Что будет, если армуар подпереть жардиньеркой. Как, вы еще не знаете что это?

Что будет, если армуар подпереть жардиньеркой. Как, вы еще не знаете что это?

Удивительно, но у многих вполне обыденных вещей есть непривычные нашему слуху, но при этом правильные названия.

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Комментарии
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НR
Надежда Rudi
Ну и что? Все равно для нас это будут диванчики, кресла и столики!
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