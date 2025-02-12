В Госдуме призвали пересмотреть список опасных производств

Депутат Нилов: в России нужно пересмотреть список опасных производств В России нужно пересмотреть список опасных производств, чтобы решить проблему кадрового голода, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии