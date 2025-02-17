Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Безобидных ждунов не бывает»: как вербуют крымчан в террористы

«Безобидных ждунов не бывает»: как вербуют крымчан в террористы

Политнавигатор Украинские спецслужбы мониторят соцсети в поисках крымчан с украинской атрибутикой на страничках или сочувственными комментариями.

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Комментарии
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лина любимцева
Настоящих крымчан-ждунов НЕ  БЫВАЕТ. Это какие-то подкидыши....  Они только претворяются крымчанами... Гадины!!
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23 час.
лл
лина любимцева
КРЫМ НИКОГДА не вернется к Украине, ДАЖЕ если Украина снова будет в составе России. В 1954 году, года еще  было единое государство, СССР, знаете как крымские мужики после работы собирались и материли Хрущева за то, что тот отдал Крым в состав УССР (Украины)!! Вы бы слышали, что и как они это говорили!!!  НЕ ХОТЕЛИ КРЫМЧАНЕ быть в составе УССР!!  Хотели быть только в составе РСФСР (России). Плохо будет, или хорошо будет, НО БЫТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ!!  Так что, пусть Украина забывает, что НЕКОГДА, ПО ВОЛЕ ОДНОЙ ПУЗАТОЙ ТУПОРЫЛОЙ  СВОЛОЧИ, Крым оказался в составе Украины... БОЛЬШЕ ЭТОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!
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22 час.
Константин Самарин
Да просто ФСБ безобразно разленилась  от того и плодятся подобные ждуны.
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8 час.
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