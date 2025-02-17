«Безобидных ждунов не бывает»: как вербуют крымчан в террористы

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лина любимцева

КРЫМ НИКОГДА не вернется к Украине, ДАЖЕ если Украина снова будет в составе России. В 1954 году, года еще было единое государство, СССР, знаете как крымские мужики после работы собирались и материли Хрущева за то, что тот отдал Крым в состав УССР (Украины)!! Вы бы слышали, что и как они это говорили!!! НЕ ХОТЕЛИ КРЫМЧАНЕ быть в составе УССР!! Хотели быть только в составе РСФСР (России). Плохо будет, или хорошо будет, НО БЫТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ!! Так что, пусть Украина забывает, что НЕКОГДА, ПО ВОЛЕ ОДНОЙ ПУЗАТОЙ ТУПОРЫЛОЙ СВОЛОЧИ, Крым оказался в составе Украины... БОЛЬШЕ ЭТОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!