Политнавигатор Украинские спецслужбы мониторят соцсети в поисках крымчан с украинской атрибутикой на страничках или сочувственными комментариями.
«Безобидных ждунов не бывает»: как вербуют крымчан в террористы
Комментарии
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лина любимцева
Настоящих крымчан-ждунов НЕ БЫВАЕТ. Это какие-то подкидыши.... Они только претворяются крымчанами... Гадины!!
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23 час.
лл
лина любимцева
КРЫМ НИКОГДА не вернется к Украине, ДАЖЕ если Украина снова будет в составе России. В 1954 году, года еще было единое государство, СССР, знаете как крымские мужики после работы собирались и материли Хрущева за то, что тот отдал Крым в состав УССР (Украины)!! Вы бы слышали, что и как они это говорили!!! НЕ ХОТЕЛИ КРЫМЧАНЕ быть в составе УССР!! Хотели быть только в составе РСФСР (России). Плохо будет, или хорошо будет, НО БЫТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ!! Так что, пусть Украина забывает, что НЕКОГДА, ПО ВОЛЕ ОДНОЙ ПУЗАТОЙ ТУПОРЫЛОЙ СВОЛОЧИ, Крым оказался в составе Украины... БОЛЬШЕ ЭТОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!
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22 час.
Константин Самарин
Да просто ФСБ безобразно разленилась от того и плодятся подобные ждуны.
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8 час.
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