Лавров: Запад не даст Киеву пойти на справедливые переговоры с Россией

Запад не позволит Киеву пойти на справедливые переговоры с Россией на основе принципов устава ООН, так как после госпереворота на Украине власть не может представлять весь народ.
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