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Глава МИД ФРГ допустила грубую ошибку во время спора с Лавровым

Глава МИД ФРГ допустила грубую ошибку во время спора с Лавровым

Глава внешнеполитического ведомства Германии, уже не раз отличавшаяся словесными «ляпами», стала героиней очередного конфуза.

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Комментарии
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Александр Думнов
Во тупая!
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