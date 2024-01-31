Тайвань возмущен полетами самолетов КНР у срединной линии разделения в проливе

Правительство Тайваня выразило недовольство после того, как Китай "в одностороннем порядке" изменил траекторию полета вблизи чувствительной срединной линии в Тайваньской проливе, заявив, что это была преднамеренная попытка изменить статус-кво военными средствами.
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