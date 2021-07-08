Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...

Боец АСА Бакытжанулы о шансах Егембердиева на чемпионский титул: «У него хороший нокаутирующий удар»

Рейтинговый боец АСА Асылжан Бахытжанулы оценил шансы в чемпионском бою соотечественника Евгения Егембердиева: «У Евгения есть тренерский штаб, который, я думаю, ответственно подошли к этому бою, потому что на кону титул АСА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх