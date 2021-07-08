Боец АСА Бакытжанулы о шансах Егембердиева на чемпионский титул: «У него хороший нокаутирующий удар»

Рейтинговый боец АСА Асылжан Бахытжанулы оценил шансы в чемпионском бою соотечественника Евгения Егембердиева: «У Евгения есть тренерский штаб, который, я думаю, ответственно подошли к этому бою, потому что на кону титул АСА.