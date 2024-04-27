Движение трамваев на северо-запад Челябинска закроют

Трамваи №14, №15, №16, №22 в Челябинске временно изменят трассу движения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 22 часов 27 апреля до 8 часов 29 апреля закрывается движение трамваев по проспекту Победы от улицы Каслинской до улицы Чичерина.