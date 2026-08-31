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Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Логичная замена руководителя «Кадиллака» – одни и те же проблемы возникали снова и снова»

Бывший гонщик «Формулы-1» Марк Зурер отреагировал на то, что Марцин Будковский стал новым руководителем «Кадиллака» вместо Грэма Лоудона.

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